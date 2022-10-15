BREZİLYA SIRBİSTAN FİNALİ CANLI 📺 | Brezilya - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası)

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Brezilya ile Sırbistan, final maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brezilya - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

BREZİLYA - SIRBİSTAN FİNAL MAÇI - CANLI İZLE

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda heyecan dorukta. Final müsabakasında Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brezilya - Sırbistan voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREZİLYA - SIRBİSTAN VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brezilya - Sırbistan voleybol final maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 21:00'de TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

BREZİLYA - SIRBİSTAN FİNAL MAÇI - CANLI İZLE