Cem Bölükbaşı Formula 1'in video oyunu F1 2022'de yer alacak. Bölükbaşı, "Formula 1 2022 oyununda artık ben de varım!! Binlerce saatimi verdiğim oyunda kendimi görebildiğime hala inanamıyorum." dedi.

Formula 1'in video oyunu F1 2022'de Cem Bölükbaşı da yer aldı.

Haziran ayında piyasaya sürülen oyunda yer almayan Cem Bölükbaşı, son güncellemeyle birlikte oyuna eklendi.

Konuyla ilgili Instagram'dan bir açıklama yapan Bölükbaşı.



Formula 1 2022 oyununda artık ben de varım!! Binlerce saatimi verdiğim oyunda kendimi görebildiğime hala inanamıyorum

Kariyerine E Spor'da başlayan Cem Bölükbaşı, Formula 2'ye kadar yükseldi. 20 Kasım'da Formula 2'de sezonun son yarışı koşulacak.



