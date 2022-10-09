Formula 1'de skandal olay! Felaketin eşiğinden dönüldü

Formula 1'de Japonya yarışında yoğun yağmur nedeniyle yaşanan görüş sıkıntısı büyük bir tehlikenin eşiğinden dönülmesine yol açtı. Sürücüler yağan yağmur nedeniyle önünü görmekte zorlanırken, Sebastian Vettel ve Carlos Sainz'ın çarpışması sonucunda olaylar başladı. Çarpışma sonrası Carlos Sainz bariyerlere çarptı. Ancak skandalın daha büyüğü kazadan sonra yaşandı. Yarışın durmasından sonra pite dönmeye çalışan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Sainz'ın aracını kurtarmak için pistin solunda duran traktörün yanından geçti. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2022- 11:43