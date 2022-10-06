New York Post'un Magazin sayfası olan Page Six'in haberine göre Tom Brady ve Gisele Bündchen, boşanma avukatları tuttu.
Şok gelişme! NFL efsanesi Tom Brady ile ünlü model Gisele Bündchen ayrılıyor
NFL tarihinin en önemli isimlerinden Tom Brady ile dünyaca ünlü spor model Gisele Bündchen, şok bir karar aldı. İkilinin boşanmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika spor haberleri
Hürriyet'te yer alan haberde, avukatlar bir süredir mal paylaşımının nasıl yapılacağı ve çocukların velayetinin nasıl olacağı ile ilgili toplantılar gerçekleştiriyor.