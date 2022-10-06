EVLERİ AYIRDILAR!

2009 yılında evlenen Brady ile Bündchen'in Benjamin adında 12 yaşında bir oğulları ve Vivian adında, 9 yaşında bir kızları var. Habere göre geçtiğimiz aylarda şiddetli bir tartışma yaşayan ünlü çift o günden bu yana ayrı yaşıyor.