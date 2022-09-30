4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 2. gün başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda 2. gün etkinlikleri başladı.

İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor.

"Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Oyunların ikinci gününde atlı okçuluk, geleneksel okçuluk, mas güreşi, aşırtmalı aba güreşi ve yağlı güreş müsabakaları yapılacak.

Kültürel etkinlikler de düzenleniyor

Organizasyon, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Oyunlar için hazırlanan alanda, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ile uygulamalı atölyelerde vatandaşlar, kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşayabilecek. Ayrıca 12.00 ile 13.00 saatleri arasında Mevlid-i Şerif okunacak.

Gastronomi bölümünde evrensel tatları deneyimleyecek misafirler, İznik Köylü Pazarı'ndan alışveriş yapabilecek. Katılımcılara yöresel ikramlarda da bulunulacak.

Binicilik, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, çocuk obası sanat atölyeleri, izcilik ve hippoterapi (Atlı terapi) alanlarında özellikle çocuklar, eğlenceli anlar yaşayarak dolu dolu zaman geçirecek.

Sahne bölümünde ise evrensel müzikler ve halk dansları gösteri düzenlenecek. Arslanbek Sultanbekov ile Kıraç'ın konser vereceği alanda misafirlerin keyifli anlar yaşaması sağlanacak.

Mas güreşi

Yakutça "ağaç dalı" anlamına gelen, "mas" kelimesinden adını alan güreş dalı, rakiplerin birbirlerine doğrudan temas etmediği tek spor türüdür.

Oyuncular 2 metre uzunluğunda ve 30 santimetre yüksekte sabit, düz ve kaymaz bir platform üzerinde yüz yüze oturarak bacaklarını karaçamdan yapılmış bir tahta parçasına yerleştiriyor. Kura ile sopayı kimin ne şekilde kavrayacağı belirlenirken, seçim hakkını kazanan sporcu çubuğu içten ya da dıştan tutma hakkını kullanıyor.

Yarışmacılar, hakemin komutuyla, 50 santimetre uzunluğunda bir sopayı avuçları ile kavrayarak birbirine çekiyor. Müsabaka sırasında sıkma, itme gibi davranışlar sergilenmezken, rakibin eline temas etmek de yasak.

Sopayı kendi tarafına çeken sporcu, rakibi sopayı bırakana kadar mücadeleye devam eder. Rakibi sopayı bırakan ya da rakibinin bedenini kendi tarafına çeken sporcu müsabakayı kazanır. Ayrıca rakibin ayakları tahtadan ayrıldığında, rakibi 2 kez uyarı aldığında, tahtanın bitiş noktalarına rakibin vücudunun herhangi bir noktası temas ettiğinde oyun kazanılmış sayılır. Bir müsabakada 2 kere oyun kazanan sporcu galip sayılıyor.

Aşırtmalı aba güreşi müsabakaları yapılıyor

Türklerin en eski sporlarından olan aşırtmalı aba güreşinde mücadele edenler, koyun yününden ve keçi kılından el tezgahlarında dokunan, kolsuz, boyu güreşçinin dizlerine kadar gelen ve "aba" adı verilen bir kıyafetle güreşiyor.

Abalı güreşçiler, davul zurna eşliğinde gerçekleşen müsabakalarda rakiplerini bellerindeki kuşaktan tutup aşırarak üstünlük sağlamaya çalışıyor.

Çim üzerinde yapılan güreşlere 12 ülkeden 75 sporcu katılıyor. Özellikle Kırgızların yoğun ilgi gösterdiği mücadeleler, kıran kırana geçiyor.