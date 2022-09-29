Efeler Ligi'nde 53. sezon heyecanı!

Bu sezon 14 takımla oynanacak lig, yarın Burhan Felek Vestel Salonu'nda saat 14.00'te oynanacak Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

2022-2023 sezonunda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9 farklı şehirden 14 takım mücadele edecek.

Ankara üç takımla ilk sırada yer alırken, İstanbul, Bursa ve İzmir ikişer takımla ikinci sırada bulunuyor. Bitlis, Hatay, Tokat, Şırnak ve Kayseri'nin ise ligde birer takım var.

TARİHLER VE STATÜ

Erkeklerde de normal sezonun ilk yarısı 17 Aralık'ta sona erecek, sezonun ikinci yarısı 8 Ocak 2023'te başlayıp 2 Nisan'da tamamlanacak.

Efeler Ligi'nde play-off mücadelesi de nisan ve mayıs aylarında yapılacak.

Lig etaplarını ilk 4 sırada bitirecek takımlar sezonun 1, 2, 3 ve 4. sıralarının belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de sezonun 5, 6, 7 ve 8. sıralarının belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek.

Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. lige düşecek.

ZİRAAT BANKKART, KUPAYI İKİNCİ KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Ziraat Bankkart, geçen yıl Halkbank'ı 2021-2022 sezonu play-off final serisinde 3-0 yenerek ikinci kez şampiyon oldu.

Başkent temsilcisi, 2020-2021 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

41 yıl önce kurulan başkent ekibi, şampiyonluk kupasını iki kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

1996'da ligden çekilen Eczacıbaşı en fazla şampiyonluğu elinde bulunduruyor

Ligde geride kalan 53 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.

HALKBANK, 9 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Efeler Ligi'nde Halkbank, 9 şampiyonlukla Eczacıbaşı'nın arkasından ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Halkbank, geçen yıl play-off final serisinde Ziraat Bankkart'a 3-0 yenerek şampiyonluğu kaçırmıştı.

FENERBAHÇE'NİN 5 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Fenerbahçe ligde, 5 kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da şampiyonluğa ulaştı.

Ligde Arkas Spor 4, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.

GALATASARAY, 33 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR

Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 33 yıldır şampiyon olamıyor.

Lig'de ilk sezonu olan 1970-1971'de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.

ŞAMPİYONLAR

Ligde geride kalan 52 sezonun şampiyonları şöyle: