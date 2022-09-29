Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da düzenlenen 4. Göçebe Oyunları'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Her iki yılda bir düzenlenen göçebe oyunlarının dördüncüsünde İznik'te sporcularımız ve misafirlerimizle birlikteyiz. 4. Göçebe Oyunları'nı her köşesi buram buram tarih, kültür ve tabiat kokan İznik'te başlatıyoruz. Göçebe Oyunlarını dünya çapına yayan bu organizasyonu, insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonu açısından önemli görüyorum. Oyunlara katılan ülkelerle bu organizasyon vesilesiyle kurduğumuz münasebetlerin ve katılımcılar arasında gelişen pozitif enerjinin hepimizde kültürel diplomasi kapısı açacağını düşünüyorum. Atlı sporların, güreşlerin ve okçuluğun da içinde bulunduğu 40'tan fazla dalda yapılacak müsabakalarda yarışacak binlerce sporcumuzun heyecanını şimdiden görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ayrıca, "Hat, ebru, oya, cam, el işi, bez bebek, sedef, keçe yapımı ve elbette merkezi İznik olan çinicilik başta olmak üzere çok sayıda geleneksel sanat da göçebe oyunlarının programında yer alıyor. Pekçok tanınmış sanatçı konser, halk oyunları, çocuklarımız korolarıyla etkinliğimizin renklenmesine katkı verecek. Geri dönüşüm, kolaj, oyuncak tasarımı, resim gibi birçok atelye çalışması da oyun programı da bulunuyor. Her yönüyle cazip oyunlara şahitlik edeceğiz. Çocuklarımıza yönelik çalışmaları özellikle önemli görüyorum. Çocuk obası olarak kurulan etkinlikler, evlatlarımıza unutulmaz etkinlikler yaşatacaktır. Biz bu oyunlara dünyada giderek yok olmaya yüz tutan bir kültürel zenginliğe sahip çıkmak, onu yaşatacak zemini oluşturmak olarak bakıyoruz." dedi.