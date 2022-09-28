A Milli Kadın Voleybol Takım'nda Zehra Güneş Dominik maçını değerlendirdi: Önemli bir galibiyetti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Zehra Güneş, Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu 3. maçındaki 3-2'lik Dominik Cumhuriyeti galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, "Grup sıralaması için bizim için galibiyet çok önemliydi. Karşı takım da çok iyi bir voleybol koydu ortaya. Galibiyet için çok mutluyum." dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2022- 22:54