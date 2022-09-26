Türkiye - Güney Kore karşısında! Filenin Sultanları Güney Kore karşısında...
A Milli Kadın Voleybol Takım'ımız, Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup olmuştu.
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Yayın Tarihi: 26.09.2022- 12:43
Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak.
İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.