Taha Akgül dünyaevine girdi!

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, Macar Bianka Cekusz ile dünyaevine girdi. Çiftin düğününe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Ankara Valisi Vasip Şahin, çiftin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2022- 22:06