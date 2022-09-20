Ünlü boksör Mike Tyson geçtiğimiz ay tekerlekli sandalyede otururken görüntülenmesinin sebebini açıkladı.
Eski boksör Mike Tyson siyatik hastalığına yakalandığını açıkladı!
Eski ünlü boksör Mike Tyson, hastalıkla boğuşuyor. Tyson, geçtiğimiz ay tekerlekli sandalyede otururken görüntülenmesinin ardından sevenlerini korkutmuştu. 56 yaşındaki eski sporcu, hastalığına ilişkin konuştu. İşte o sözler...
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Yayın Tarihi: 20.09.2022- 16:23
Sırtındaki sinir zedelenmesi nedeniyle tekerlekli sandalyede oturmak zorunda kaldığını belirten Tyson, siyatik hastalığına yakalandığı paylaştı.
"KONUŞAMIYORUM BİLE"
Newsmax TV'ye konuşan boksör, "Siyatik denilen bir hastalığım var. Ağrılarım şiddetlendiğinde konuşamıyorum bile.