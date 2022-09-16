Taha Akgül'den şampiyonluk sözleri!

Dünya Şampiyonu olan Taha Akgül özel açıklamalarda bulundu. Akgül, "Tüm rakiplerime karşı ezici bir üstünlükle galip gelerek 3'üncü kez dünya şampiyonluğu madalyasına ulaştım. Gerçekten benim için belki de en değerli dünya şampiyonluklarından olabilir." dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 17.09.2022- 01:22