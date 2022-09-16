Taha Akgül'den şampiyonluk sözleri!
Dünya Şampiyonu olan Taha Akgül özel açıklamalarda bulundu. Akgül, "Tüm rakiplerime karşı ezici bir üstünlükle galip gelerek 3'üncü kez dünya şampiyonluğu madalyasına ulaştım. Gerçekten benim için belki de en değerli dünya şampiyonluklarından olabilir." dedi.
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Yayın Tarihi: 17.09.2022- 01:22
İŞTE AKGÜL'ÜN SÖZLERİ:
Tüm rakiplerime karşı ezici bir üstünlükle galip gelerek 3'üncü kez dünya şampiyonluğu madalyasına ulaştım. Gerçekten benim için belki de en değerli dünya şampiyonluklarından olabilir. 7 senenin ardından geldiği için, tekrardan gücümü bütün dünyaya gösterdiğim için de ayrıca bir yeri var" dedi.