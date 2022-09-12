ABD Açık'ı 19 yaşındaki Carlos Alcaraz kazandı! Rekor üstüne rekor kırdı

ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, çekişmeli geçen maçta Norveçli rakibi Casper Ruud'u yenerek şampiyonluğa ulaşan isim oldu. 19 yaşındaki tenisçi, en genç grand slam finalisti oldu. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2022- 09:24