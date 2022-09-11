Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen!

Formula 1 heyecanı 16. yarışta İtalya Grand Prix'i ile devam etti. Şampiyona lideri olan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Monza'daki yarışı lider tamamladı. Verstappen en yakın rakibi Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ile arasındaki puan farkını 116'ya çıkardı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2022- 17:51