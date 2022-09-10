Iga Swiatek Ons Jabeur'u mağlup ederek şampiyon oldu

Iga Swiatek Ons Jabeur'u mağlup ederek şampiyon oldu

ABD Açık finalinde Ons Jabeur'u 1 saat 51 dakikada 6-2 ve 7-6'lık setlerle mağlup eden Iga Swiatek şampiyon oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2022- 01:33