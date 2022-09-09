Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 1. haftanın maç programı şöyle:
Erkekler Süper Ligi:
10 Eylül:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü (Antakya)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Spor Toto (100. Yıl Spor ve Gençlik Merkezi)
17.00 Köyceğiz Belediyespor-Ümraniye Belediyespor (Köyceğiz)
13 Eylül Salı:
15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Serdivan)
14 Eylül Çarşamba:
15.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)
17.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Mihalıççık (Süleyman Seba)
Kadınlar Süper Ligi:
11 Eylül Pazar:
13.00 Totem Adasokağı-Yenimahalle Belediyespor (Adana Yüreğir)
15.00 Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
16.00 Görele Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş. (Görele)
14 Eylül Çarşamba:
15.00 Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor (Kastamonu)