CEV Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu!

Voleybolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu CEV Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 takımın mücadele edeceği CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında Türkiye'yi, kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde Ziraat Bankkart ve Halkbank temsil edecek.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 15:22