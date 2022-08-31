VOLEYBOL HABERLERİ | A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan tarihi başarı!
Son dakika haberleri... FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu son maçında Filenin Efeleri, Kanada ile kozlarını paylaştı. A Milli Erkek Voleybol Takımı mücadeleyi 3-0 kazanarak Dünya Şampiyonası'nda ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterdi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 31.08.2022- 16:47
Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası grup etabı son maçında Kanada'yı 23-25, 23-25, 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
Bu sonucun ardından A Milli Takım, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıkmayı garantiledi.