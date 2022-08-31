Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Filenin Efeleri

FIVB Dünya Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, 3. maçında Kanada'ya konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen detaylar arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Kanada voleybol maçı 31 Ağustos Çarşamba günü saat 15:00'te TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

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