Formula 1 Belçika Grand Prix'sini Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'si muazzam bir çekişmeye sahne oldu. Yarışa 14. sıradan başlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen, rakiplerini birbir geçeren Spa-Francorchamps Pisti'nde zafere uzanan pilot oldu. Yarışı Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ikinci, Ferrari pilotu Carlos Sainz ise üçüncü oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 28.08.2022- 18:15