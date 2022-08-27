Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunun sahibi Carlos Sainz

Formula 1'in 14. ayağı olan Belçika Grand Prix'inde sıralama turları sona erdi. Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz, en hızlı ikinci turu atmasına karşın Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in cezası ile "pole" pozisyonunun sahibi oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2022- 19:39 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022- 10:01