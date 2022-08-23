ABD Açık elemelerinde Altuğ Çelikbilek rüzgarı!

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tabloya kalma mücadelesi veren milli tenisçilerden Altuğ Çelikbilek, elemelerde ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Altuğ Çelikbilek, elemelerin ilk turunda dünya 99 numarası Arjantinli Camilo Ugo Carabelli ile karşılaştı.

Klasmanın 230. basamağında bulunan milli tenisçi, Carabelli'yi 1 saat 30 dakikalık mücadele sonunda 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek elemelerde ikinci tura çıktı.

Altuğ Çelikbilek'in elemelerin ikinci turundaki rakibi Hollandalı Jesper De Jong oldu.

İlk kez ABD Açık elemelerinde mücadele edecek klasmanın 169. basamağındaki milli tenisçi İpek Öz ise elemelerin ilk turunda dünya 149 numarası Fransız tenisçi Leolia Jeanjean ile karşılaşacak. Karşılama TSİ 18.00'de başlayacak.