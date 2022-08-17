Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası finallerinde!

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri son maçında Azerbaycan ile karşılaştı. Milliler rakibini 3-0 mağlup etti ve şampoiyona vizesini aldı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2022- 21:16