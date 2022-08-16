Yasemin Can'dan tarihi başarı!

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde Yasemin Can, 10 bin metrede ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Yasemin Can bu sonuçla şampiyona tarihinde 10 bin metrede iki kez şampiyonluk kazanan ilk kadın atlet olma başarısını yakaladı. İşte ayrıntılar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 16.08.2022- 14:02