5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Hüseyin Emre Sakcı'dan altın madalya!

5. İslami Dayanışma Oyunları devam ederken, yüzme erkekler 50 metre serbest stil finalinde büyük bir başarı geldi. Sporcumuz Hüseyin Emre Sakcı, finalde 22.38'lik derece ile altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 19:28