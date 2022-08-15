5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yüzme erkekler 50 metre serbest stil finalinde Hüseyin Emre Sakcı, altın madalyanın sahibi oldu. Sakcı, 22.38'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Hüseyin Emre Sakcı'dan altın madalya!
5. İslami Dayanışma Oyunları devam ederken, yüzme erkekler 50 metre serbest stil finalinde büyük bir başarı geldi. Sporcumuz Hüseyin Emre Sakcı, finalde 22.38'lik derece ile altın madalyanın sahibi oldu.
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Yayın Tarihi: 15.08.2022- 19:28
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yüzme erkekler 50 metre serbest stil finalinde Hüseyin Emre Sakcı, altın madalyanın sahibi oldu. Sakcı, 22.38'lik derecesiyle altın madalya kazandı.