5. İslami Dayanışma Oyunları'nda voleybol erkeklerde Türkiye ile İran karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız rakibini 3-2 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

onya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda voleybolda erkeklerde Türkiye, B Grubu üçüncü maçında İran'ı 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

Ay-yıldızlı ekip yarın yarı finalde Kamerun'la saat 16.00'da karşılaşacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Bakan Kasapoğlu, 2-0 geriden gelerek maçı 3-2 alan milli takımı maç sonu tebrik etti.

Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Nasreldin Abdelgabgi (Suudi Arabistan)

Türkiye: İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Burakhan Tosun, Cafer Kirkit, İzzet Alp Akkuş)

İran: Homayounfarmanesh, Sarlak, Porya, Mosaferdashliboroun, Mohammad, Pazhooman (Talebikhameneh, Pourgholchi, Rahmani, Saadar, Ramezani, Faroulji)

Setler: 23-25, 22-25, 34-32, 25-21, 15-8

Süre: 135 dakika (26, 28, 39, 27, 15)