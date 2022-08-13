Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ı 26-25'lık skorla mağlup etti ve finale çıktı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ı 26-25 yenerek finale çıktı.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 16-15 önde tamamladı.

Oldukça çekişmeli geçen maçın son bölümü ise büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılıklı gollerle son 1 dakikaya 25-25'lik eşitlikle girildi. Bitime 8 saniye kala golü bulan Türkiye, 26-25 öne geçti. Suudi Arabistan son hücumda orta sahadan denediği şutta golü bulamadı ve sahadan 26-25 galip ayrılan milli takım, adını finale yazdırdı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan sonra A Milli Erkek Hentbol Takımı da 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda finale çıkma başarısı gösterdi.

Karşılaşmadan sonra büyük bir sevinç yaşayan milli takım, İran-Katar maçının galibiyle yarın saat 17.00'da finalde karşı karşıya gelecek.