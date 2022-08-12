Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Filenin Sultanları grup maçlarının ikincisinde İran ile karşılaşıyor. Türkiye-İran voleybol maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Filenin Sultanları grup maçlarının ikincisinde İran ile karşılaşıyor. Oyunlarda ilk maçında Özbekistan'ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları ikinci maçta İran'ı da geçmek istiyor.

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TÜRKİYE İRAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5. İslami Dayanışma Oyunları 2. grup maçında Türkiye - İran maçı 12 Ağustos (bugün) saat 19.00'da başladı.

TÜRKİYE İRAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye İran voleybol maçı 12 Ağustos Cuma günü TSİ 19.00'da başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.