Filenin Sultanları galibiyetle başladı! Türkiye 3-0 İran (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kadın Voleybol Milli Takımı, Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda Özbekistan'ı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, ikinci maçında 12 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da Karatay Kongre ve Spor Merkezi’nde İran ile karşılaşacak.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2022- 01:41