Formula 1 Fransa Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Monacolu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in!

Formula 1 Fransa Grand Prix'i sıralama turları ile devam etti. Sezonun 12. ayağında Ferrari pilotu Charles Leclerc "pole" pozisyonunun sahibi olurken Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci sırayı aldı. Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı sürücü Sergio Perez ise yarışa üçüncü sıradan başlayacak. Yarış 24 Temmuz Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2022- 18:44