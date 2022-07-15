Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları ile İtalya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile İtalya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İtalya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İtalya maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 18:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

1 Cansu Özbay Pasör 2 Elif Şahin Pasör 3 Ebrar Karakurt Pasör Çaprazı 4 Meryem Boz Pasör Çaprazı 5 Hande Baladın Smaçör 6 Tuğba Şenoğlu Smaçör 7 Saliha Şahin Smaçör 8 Meliha İsmailoğlu Smaçör 9 İlkin Aydın Smaçör 10 Eda Erdem Dündar Orta Oyuncu 11 Zehra Güneş Orta Oyuncu 12 Beyza Arıcı Orta Oyuncu 13 Simge Aköz Libero 14 Ayça Aykaç Libero

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