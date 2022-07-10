Formula 1'de Avusturya Grand Prix'te kazanan Charles Leclerc oldu
Formula 1'de sezonun 13. yarışı Avusturya Grand Prix'te gerçekleşti. Nefes kesen mücadelede kazanan Charles Leclerc oldu. Max Verstappen ikinci olurken, Lewis Hamilton yarışı üçüncü sırada bitirdi.
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Yayın Tarihi: 10.07.2022- 17:56
Avusturya'da yarışı kazanan isim Charles Leclerc oldu. Max Verstappen ikinci olurken, Lewis Hamilton yarışı üçüncü sırada bitirdi.
Ferrari pilotu Carlos Sainz ise motorunda sıkıntı yaşadı ve aracının alevler içinde kalmasının ardından yarış dışı kaldı.