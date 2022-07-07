Wimbledon'da ilk finalist Ons Jabeur! Bir ilki gerçekleştirdi

Wimbledon'da ilk finalist Ons Jabeur! Bir ilki gerçekleştirdi

Wimbledon'da düzenlenen sezonun 3. grand slamde tek kadınlarda Ons Jabeur ile Tatjana Maria karşı karşıya geldi. Müsabakayı Jabeur 2-1 kazanırken, finale yükselen ilk Arap ve Afrikalı tenisçi oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2022- 17:54