Süper Lig'de fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig yeni sezon fikstürü belli oldu mu? Süper Lig yeni sezon fikstürü...

Süper Lig'de fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig yeni sezon fikstürü belli oldu mu? Süper Lig yeni sezon fikstürü...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi heyecan dorukta. Süper Lig'de 2022-2023 sezonun başlamasına kısa bir süre kala fikstür çekimi heyecanı yaşanacak. Peki, Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstür çekimi ne zaman yapılacak? Fikstür çekimi saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? Süper Lig fikstür çekimine dair tüm detaylar haberimizde...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2022- 16:31