CENGİZHAN ŞİMŞEK KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu ve kilosu kaç?

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri büyük bir çekişme içinde geçti. Finalde rakibi Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek, altın kemerin sahibi oldu. Böylelikle Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu. Cengizhan Şimşek'in 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olmasının ardından Cengizhan Şimşek ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Cengizhan Şimşek kimdir? Cengizhan Şimşek kaç yaşında ve nereli? Cengizhan Şimşek'in boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar...

1-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri büyük bir çekişmeye sahne oldu. Final maçında Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu. Cengizhan Şimşek'in başpehlivan olması sonrası Şimşek ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki Cengizhan Şimşek kimdir? İşte Cengizhan Şimşek'in hayatına ilişkin tüm bilgiler...

CENGİZHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Cengizhan Şimşek, 24 Ocak 1996 tarihinde Antalya'nın Serik ilçesinde dünyaya geldi. 26 yaşındaki güreşçi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Kulübü sporcusudur. Güçlü fiziği ve teknik güreşi ile bilinen Cengizhan Şimşek, 1.87 boyunda ve 105 kilodur.

BAŞARILARI

2013 Yılı Antalya Elmalı Güreşleri Deste Orta Boy 1.si

2014 Yılı Antalya Elmalı Güreşleri Deste Büyük Boy 1.si

2015 Yılı Edirne Kırkpınar Güreşleri Küçük Orta Küçük Boy 3.sü

2016 Yılı Edirne Kırkpınar Güreşleri Küçük Orta Büyük Boy 1.si

Antalya Kumluca Güreşleri 1.si

Antalya Muratpaşa Güreşleri 1.si

Antalya Döşemealtı Güreşleri 1.si