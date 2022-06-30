Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde milli sporcular Jak Ali Harvey ve Ramil Guliyev, erkekler 100 metrede piste çıktı. İki milli sporcunun podyuma çıktığı yarışta Jak Ali Harvey 10.15'lik derece yaparak yarışı ilk sırada tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu. Bir diğer milli sporcu Ramil Guliyev ise 10.16'lık derecesiyle yarışı ikinci sırada noktaladı ve gümüş madalyaya uzandı.