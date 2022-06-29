Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? Kaçıncı kez düzenleniyor? Kırkpınar güreşleri kaç gün? Ödül ne kadar?

Binlerce pehlivan er meydanına çıkacak. Geleneksel sporlarımızdan ve organizayonlarımızdan biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde birçok kişi arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman yapılacak? Kaçıncı kez düzenleniyor? Ödül ne kadar? İşte detaylar...

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Müsabakalar öncesinde merak edilen tüm konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ödül ne kadar?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında canlı yayınla TRT Spor'da ekranlara gelecek.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NİN TARİHİ

Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanıyor.

Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavna'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirlerini kündeye getirmek üzere yaptıkları mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.

Akıncılar, iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnedip, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası artık "Kırkpınar" olarak anılır.

Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti olan bu şehirde her yıl güreş yapılması gelenek haline gelir.

Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER!

1) Kırkpınar ağaları organizasyonu düzenler. Pehlivanları çağırır, yarışmaları düzenler, konukları ağırlar, yemek ve konaklama dahil birçok konuda belirleyici kişidir.

2) Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Kırkpınar Çayırı'nın Balkan savaşlarında Yunanistan'a geçmesi ile birlikte, Edirne'nin Sarayiçi bölgesinde düzenlenmektedir. Bölgeye 'Er Meydanı' adı verilir.

3) Yarışmacılara 'Pehlivan' denir. Yarışmayı kazanmış olanlara 'Başpehlivan' ünvanı verilir ve altın kemer takılır. Bu ünvanı 3 yıl koruyabilen başpehlivan altın kemerin sahibi olmaktadır.

4) Müsabakalar müzik, mani ve dualar eşliğinde yapılmaktadır. Cazgır adı verilen ve bir nevi spiker görevini üstlenen sunucu, rakip pehlivanları er meydanına çağırır.

5) Pehlivanların ekipmanına Kispet adı verilir. Kispet manda, dana ve malak derisinden yapılan pantolondur.

ÖDÜL NE KADAR?

2022 yılı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivana 75 bin TL, ikinciye 48 bin TL, üçüncüye de 25 bin TL verilecek.