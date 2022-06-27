A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda İtalya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, rakibini 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda İtalya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, rakibini 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

SALON: Salle Bir El Djir

HAKEMLER: Moshira Mohamed (Mısır), Zied Ridene (Tunus)

TÜRKİYE: Buse, İlkin, Yasemin, Tutku Burcu, Yaprak, Ayçin, Buse (L) (Melis, Emine, Aslıhan, Derya)

İTALYA: Enweonwu, Mazzaro, Diop, Perinelli, Squarcini, Bosio, Panetoni (L) (Battistoni, D'odorico, Cagnin, Frosini)

SETLER: 26-24, 25-19, 19-25, 25-21

SÜRE: 1 saat 49 dakika (29',26',25',29')

Millilerimiz, Akdeniz Oyunları'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 28 Haziran salı günü TSİ 20.00'de İspanya ile karşılaşacak.