Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 17 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda şok eden bir olay yaşandı. İspanyol Andrea Fuentes antrenörlüğünü yaptığı Amerikalı yüzücü Anita Alvarez, havuzda egzersiz yaptığı sırada bir anda bayıldı.
Dünya Su Sporları Şampiyonası’nda korku dolu anlar! Anita Alvarez suda bayıldı
Macaristan'da gerçekleşen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda, artistik serbest solo yüzme karşılaşmasının sonunda şampiyona tarihinin en büyük korku dolu anlarından biri yaşandı. Suda bayılan milli yüzücü Anita Alvarez havuzun dibinden çıkarılarak hayata döndürüldü. İşte o anlar...
Alvarez, bayıldıktan sonra hareketsiz kalırken, bilinçsiz bir şekilde havuzun dibine doğru battı. ABD'li milli yüzücüyü kurtarmak için havuz kenarındakiler ise hemen harekete geçti. Anita Alvarez'i kurtarmak için suya atlayan antrenörü ve bir yarışma asistanı bayılan yüzücüyü tutarak hızla suyun yüzeyine doğru çıkardı.
Hemen kenara alınana talihsiz yüzücü ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi.