Amerika Milli Yüzme Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre Alvarez bu durumu ilk kez yaşamadı. Geçen yıl eleme testlerinde yine Alvarez'in başına aynı durum geldi. Milli yüzücünün herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı fakat bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez bayılmasının nedenlerini belirlemek için önümüzdeki günlerde Alvarez'e bir sıra tetkik yapılacağı açıkladı.