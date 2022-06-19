Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Altın Ligi

Avrupa Altın Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Çekya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Altın Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Çekya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Çekya maçı 19 Haziran Pazar günü saat 21:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.