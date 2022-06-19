CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Türkiye ile Çekya karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrılarak kupayı ellerinden kaçırdı.
Mücadele 21-25, 22-25, 25-21 ve 25-27 setleriyle noktalandı.
Salon: Varazdin Şehir
Hakemler: Marcin Herbik (Polonya), Roberto Boris (İtalya)
Türkiye: Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Efe Bayram (Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Volkan Döne, Bedirhan Bülbül, Mert Matic)
Çekya: Licek, Zajicek, Indra, Galabov, Sedlacek, Bartunek (Monik, Srb, Sotola, Polak, Spulak)
Setler: 21-25, 22-25, 25-21, 25-27
Süre: 121 dakika (29, 29, 30, 33)