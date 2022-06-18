Filenin Sultanları, Brezilya ve Sırbistan'ın ardından bu kez Almanya ile karşılaşıyor.
Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan ikinci hafta etabı müsabakalarının ilk ikisinden yenik ayrılan Ay-yıldızlılar, FIVB Milletler Ligi'ndeki 6 maç sonunda 3. mağlubiyetini aldı.
Üst üste yenilgi yaşayan A Milliler, Almanya'yı devirerek 2. hafta maçlarındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Ay-yıldızlı ekip, dördüncü ve son maçında ise Güney Kore'nin karşısına çıkacak.
Filenin Sultanları böylece 22 saat içinde 2 maça çıkmış olacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şu şekilde;
Pasörler: Sıla Çalışkan, Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Ceren Kapucu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay
Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç