Milli halterci Yaşar Karaca, Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performans neticesinde ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Leon kentindeki organizasyonun 4. gününde 73 kilo erkekler kategorisinde mücadele eden Yaşar Karaca, silkmede ikinci, koparmada 123 kiloluk kaldırışıyla beşinci, toplamda de 281 kilo ile dördüncü sırada yer aldı.

Milliler şampiyonada 3 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 11 madalya elde etti.