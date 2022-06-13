Milli takım, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 16-19 Haziran 2022 tarihlerinde Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore ile mücadele edecek.
Milli kafilede bulunan sporcular şunlar:
Pasörler: Sıla Çalışkan, Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Ceren Kapucu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay
Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç
PROGRAM
Milli takımın maç programı (TSİ) şu şekilde:
16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye
18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye
19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye
20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye