Filenin Sultanları Milletler Ligi için Brezilya'da! İşte maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta mücadelesi için Brezilya'ya gitti. Filenin Sultanları'nın maç programı haberimizde...

Milli takım, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 16-19 Haziran 2022 tarihlerinde Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore ile mücadele edecek.

Milli kafilede bulunan sporcular şunlar:

Pasörler: Sıla Çalışkan, Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Ceren Kapucu

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç

PROGRAM

Milli takımın maç programı (TSİ) şu şekilde:

16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye

18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye

19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye

20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye