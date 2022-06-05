Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin dördüncü maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabının son maçında kıran kırana bir mücadele beklenirken; Türkiye - Belçika maçının canlı yayın bilgileri merak ediliyor.
TÜRKİYE BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Belçika voleybol maçı 5 Haziran 19.00'da başladı ve Türkiye - Belçika maçı TRT Spor ekranlarında canlı yayınlıyor.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI
- 16 Haziran: Brezilya-Türkiye (03.00)
- 17 Haziran: Sırbistan-Türkiye (00.00)
- 18 Haziran: Almanya-Türkiye (00.00)
- 19 Haziran: Türkiye-Güney Kore (22.00)
- 29 Haziran: Kanada-Türkiye (05.00)
- 30 Haziran: Türkiye-Hollanda (23.00)
- 1 Temmuz: Türkiye-Japonya (02.00)
- 2 Temmuz: Türkiye-ABD (23.00)