Roland Garros'ta, yarı finaldeki son isim belli oldu. 7 numaralı seri başı Andrey Rublev'e karşı çeyrek final müsabakasında galip gelen Marin Cilic adına yarı finale yazdırarak kariyerinde bir ilki başardı. İşte detaylar ve son 4'e kalmayı başaran isimler...

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 20 numaralı seribaşı Marin Cilic ve 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev' karşı karşıya geldi.



Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günündeki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde Cilic, 4 saat 10 dakika süren maçı 5-7, 6-3, 6-4, 3-6 ve 7-6'lık setlerle kazandı.



Kariyerindeki tek grand slam şampiyonluğunu 2014 ABD Açık'ta elde eden 33 yaşındaki tenisçi, Roland Garros'da ilk kez son 4 isim arasına girdi.

Fransa Açık'ta son 4'e kalan isimler ise şu şekilde:

Rafael Nadal

Casper Ruud

Marin Cilic

Alexander Zverev