A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile karşı karşıya geliyor

A Milli Kadın Voleybol takımı, Milletler Ligi ilk hafta mücadesinde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Programında, Çin, Bulgaristan ve Belçika da olan Kadın Voleybol Takımı mücadelelerine 31 Mayıs'ta başlayacak. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 09:40