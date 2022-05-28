Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Avrupa şampiyonu olan milli karatecileri tebrik etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Avrupa şampiyonu olan milli karatecileri tebrik etti!

Gaziantep'te devam eden 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda üçüncü gün müsabakalarında milli sporcular, 4'ü altın 1'ü gümüş olmak üzere 5 madalya elde etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da milli karatecileri tebrik etti.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2022- 20:49