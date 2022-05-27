Formula 1'de heyecan tarihi pist Monako'da sürecek

Formula heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İspanya GP'de el değiştiren liderlik için yıldızlar bir kez daha sahnede. Ev pisti Monako'da yarış bitiremeyen, pilotlar sıralaması 2.'si Charles Leclerc ile geçtiğimiz sezonun şampiyonu ve şampiyona lideri Max Verstappen bir kez daha karşı karşıya geliyor. Ferrari mi, Red Bull mu? İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2022- 10:43