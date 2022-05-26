Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua, kendisine laf atan ve küfreden üniversite öğrencilerinin evini bastı. Joshua'nın öğrencileri sert bir dille uyardığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua, İngiltere'deki Loughborough Üniversitesi'nin öğrencileriyle ilginç bir tartışmaya girdi. İki kez dünya ağır siklet şampiyonluğu yaşayan Joshua, Loughborough Üniversitesi'nin yakınından geçerken, birkaç öğrenci kendisine laf attı.

Öğrencilerin Joshua'ya küfür ettiği iddia ediliyor!



Ajansspor'da yer alan haberde, öğrencilerin küfürlü bir şekilde Joshua'ya Tyson Fury ile dövüşmekten kaçmakla suçlayarak küfrettiği ve bu olay sonrasında ünlü boksörün çok sinirlendiği ve daireye zorla girdiği öne sürüldü.

Joshua: "Çenenizi kırdığımda bunu tekrar yapmakta güçlük çekeceksiniz"



Joshua'nın eve girmesi sonrasında öğrencilerin hareketsiz bir şekilde karşısında bekledikleri görüldü ve dünyaca ünlü boksörün, "Ağzınızdan çıkan laflara dikkat edin. Ağzınızı çalıştırabildiğinizi aklınızdan çıkarmayın çünkü çenenizi kırdığımda bunu tekrar yapmakta güçlük çekeceksiniz. Ne söylediğinizi bilin çünkü bazen kiminle konuştuğunuzun farkında olamıyorsunuz." dediği duyuldu.